Глушаков об отстранении: «Нужно извлекать плюсы. РПЛ необходимо расширять, вернуться на систему «весна – осень»

Денис Глушаков считает, что из отстранения российских команд нужно извлекать плюсы.

– Спорт должен быть вне политики. Но мы, к сожалению, не можем ничего поделать с решением УЕФА. Остается играть в РПЛ, сборной проводить товарищеские матчи с дружественными странами.

Это непростая ситуация для нашего футбола, но нужно воспользоваться ею. РПЛ необходимо расширять, неважно, будет это 18 или 20 команд. И надо возвращаться на систему «весна – осень», тем более наши клубы при ней выигрывали два Кубка УЕФА.

Лучше играть летом в теплое время года, чем зимой. Нам надо больше играть, должно быть больше матчей. Во всем есть свои плюсы и минусы, но мы должны извлекать плюсы.

– Много разговоров, что шанс получит молодежь. И она уже играет заметную роль в своих клубах. Согласен?

– Да, у них будет возможность заиграть, в РПЛ могут появиться конкурентоспособные ребята, но только при условии, что это не будет искусственным вливанием. Молодые должны выигрывать конкуренцию у более опытных. Есть еще один вопрос. Кто-то говорит, что будем зарабатывать на продаже молодых футболистов, но куда их продавать, если все дороги для них закрыты?

– А легионеры, которые уезжают из России?

– Сейчас мы увидим, кто приезжал сюда за деньгами, а кто добиваться результата. Большая часть иностранцев уже спешно покинули страну, летом этот процесс наверняка продолжится.

– Ты говорил, что сборная – это мечта. В условиях бана возможно, что дотянешь до 2023 года?

– Я не отказываюсь от желания играть за сборную. Смогу ли я быть конкурентоспособным в 2023 году? Покажет игра и результат, но сегодня я соответствую национальной команде. Это мое мнение, – сказал полузащитник «Химок».