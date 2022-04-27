Дальнейшее обжалование решений ФИФА и УЕФА об отстранении России поддержано попечительским советом РФС

РФС продолжит обжаловать решение об отстранении России от футбольных турниров.

27 апреля в Москве состоялось девятое заседание попечительского совета РФС, в котором приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, директор по развитию РФС Максим Митрофанов и другие деятели.

«Заслушав доклад президента РФС о текущем состоянии дел в российском футболе, члены совета единогласно поддержали позицию по продолжению работы в части обжалования решений ФИФА и в международном правовом поле, обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта, а также согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта.

Кроме того, на заседании был представлен доклад о бюджете РФС на 2022 год. Максим Митрофанов рассказал, что Российскому футбольному союзу удалось ребалансировать бюджет и в полном объеме сохранить финансирование ключевых проектов по развитию игры, в том числе Юношеской футбольной лиги и «Футбола в школе», – сказано в сообщении РФС.

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