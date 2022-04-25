Владислав Радимов: «Я работаю в «Зените», но расстроен, что интрига умирает так рано»

высказался о борьбе за чемпионство в России.

«У остается матч со «Спартаком», было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, еще в истории не было. Мы этому матчу можем придать особое значение, ведь «Спартак» не захочет, чтобы «Зенит» стал чемпионом на их поле.

Я работаю в «Зените», но, честно говоря, расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата. Для смотрибельности чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы было наоборот. Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата. Из-за этого вчерашний матч «Динамо» с ЦСКА расстроил», – сказал главный тренер «Зенита-2» в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».