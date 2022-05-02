Семин о том, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ: «Мне надо возвращаться. Других вариантов нет»

считает, что должен вернуться к работе и прервать гегемонию «Зенита» в .

– Что может прервать гегемонию ?

– Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

– Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?

– В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

– Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?

– «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит, будет хорошее продолжение, – сказал бывший тренер «Локомотива».