Семин о том, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ: «Мне надо возвращаться. Других вариантов нет»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин считает, что должен вернуться к работе и прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

– Что может прервать гегемонию «Зенита»?

– Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

– Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?

– В первую очередь, правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

– Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?

– «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит, будет хорошее продолжение, – сказал бывший тренер «Локомотива».

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