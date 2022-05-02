Бен Фостер: «Роналду – номер один в споре с Месси. От Криштиану ждут 30-50 голов, но сейчас в «МЮ» не забить много»

высказался о противостоянии и .

«Было здорово снова увидеться с ним. Только так можно по-настоящему убедиться, какой это уровень. Высокий уровень. Для 37 лет это просто образец. Он по-прежнему быстрый. Это один из тех, кого называют бомбардирами от природы. Криштиану – номер один для меня в этом споре про Месси и Роналду.

В этом сезоне люди совсем сошли с ума, думая, что он сдулся. Он не сдулся. Посмотрите, сколько голов он забил, это невероятно.

Для любого игрока такой сезон стал бы невероятным, но это Роналду, поэтому все ждут 30, 40, 50 голов. Нет – он играет за команду, которая не работает на полную мощность. Сейчас там не забить много голов. Но для тех, кто говорит, что Роналду сдулся – нет шансов, ребята.

Он будет хорошо играть еще минимум год или два», – сказал вратарь , ранее выступавший за .

В этом сезоне португалец забил 23 гола и отдал 3 передачи в 37 матчах за «МЮ». Его статистика – здесь.