Андрей Аршавин: «Рад, что гегемония «Зенита» есть. «Бавария» и «Ювентус» – хороший пример для нас»

рад гегемонии «Зенита» в и сравнивает клуб с «Баварией» и .

– После четвертого подряд чемпионства еще больше заговорили о гегемонии . Сергей Семак в свою очередь сказал: это еще не гегемония, но мы к этому стремимся. Ваше мнение на этот счет?

– Я, безусловно, рад, что гегемония есть. Клуб работает, в Петербурге все счастливы. Само собой, уступать свое место мы не хотим. К слову, во многих других чемпионатах, в том числе ведущих – похожая картина. в Германии, до этого «Юве» – в Италии. Это хороший пример для «Зенита». И ничего страшного для него в этом нет. Но другим российским клубам стоит задуматься, что надо изменить, чтобы составить «Зениту» конкуренцию.

– Ложка дегтя в этом сезоне – это Кубок?

– «Зенит», конечно, уже приучил всех к победам, но ничего страшного в данном случае нет. Когда-то и осечки должны случаться.

В данном случае за эту кубковую игру, после которой «Зенит» выбыл из турнира, надо похвалить «Аланию». У нее есть свой почерк и она не испугалась. В итоге в данной конкретной игре «Алания» оказалась более удачливой, – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых, сейчас работающий в структуре клуба.