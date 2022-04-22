Георгий Черданцев: «Вылет «Зенита» из Кубка – большой удар. Это поражение может стать психологической проблемой»

Георгий Черданцев назвал большим ударом для «Зенита» вылет из БЕТСИТИ Кубка России.
«Вылет от «Алании» – это большой удар для «Зенита».
По игре клуб из Петербурга не выглядел предпочтительнее. Большой вопрос к подготовке команды, мотивации. Все-таки лидеры РПЛ проиграли клубу из Олимп-ФНЛ.
Предполагаю, что для «Зенита» это поражение может стать психологической проблемой и это отразится на чемпионской гонке в РПЛ.
Такие поражения не могут не влиять. Я буду с интересом ждать матча «Зенита» против «Краснодара», – сказал комментатор «Матч ТВ».