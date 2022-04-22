Георгий Черданцев: «Вылет «Зенита» из Кубка – большой удар. Это поражение может стать психологической проблемой»

Теги Зенит премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Олимп-ФНЛ Георгий Черданцев Алания Владикавказ Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев назвал большим ударом для «Зенита» вылет из БЕТСИТИ Кубка России.

«Вылет от «Алании» – это большой удар для «Зенита».

По игре клуб из Петербурга не выглядел предпочтительнее. Большой вопрос к подготовке команды, мотивации. Все-таки лидеры РПЛ проиграли клубу из Олимп-ФНЛ.

Предполагаю, что для «Зенита» это поражение может стать психологической проблемой и это отразится на чемпионской гонке в РПЛ.

Такие поражения не могут не влиять. Я буду с интересом ждать матча «Зенита» против «Краснодара», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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