Георгий Черданцев: «Вылет «Зенита» из Кубка – большой удар. Это поражение может стать психологической проблемой»

Георгий Черданцев назвал большим ударом для вылет из .

«Вылет от – это большой удар для «Зенита».

По игре клуб из Петербурга не выглядел предпочтительнее. Большой вопрос к подготовке команды, мотивации. Все-таки лидеры РПЛ проиграли клубу из .

Предполагаю, что для «Зенита» это поражение может стать психологической проблемой и это отразится на чемпионской гонке в .

Такие поражения не могут не влиять. Я буду с интересом ждать матча «Зенита» против «Краснодара», – сказал комментатор «Матч ТВ».