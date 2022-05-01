«Ахмат» и так любят, но хотелось бы, чтобы был восторг, как сегодня». Талалаев после победы над ЦСКА

Андрей Талалаев поделился впечатлениями после победы «Ахмата» над ЦСКА (2:0).
«Ребята молодцы, отдали все на поле. Вернулись игроки, и мы стали еще более конкурентоспособны. Ризван [Уциев] был лидером, капитаном, а Бериша вышел, помог решить исход матча. Сильны были сегодня командой.
Ребята знают, что сегодня праздник (окончание Рамадана – прим. Sports.ru), месяц люди терпели, и этот праздник – праздник для них. Закончилась серия поражений от ЦСКА, закончились ненужные разговоры.
Нам по силам изменить отношение болельщиков к нам, нас и так любят, но хотелось бы, чтобы был восторг, как сегодня.
Ошибки все равно были, в перерыве серьезно поговорили с командой, потому что пиетет перед большими командами присутствует.
То, что они не били по воротам в первом тайме, мы немного подправили. Во втором тайме и голы пошли, хотя некоторые не засчитали. Работы непочатый край, – сказал главный тренер «Ахмата».