«Ахмат» и так любят, но хотелось бы, чтобы был восторг, как сегодня». Талалаев после победы над ЦСКА

поделился впечатлениями после победы «Ахмата» над (2:0).

«Ребята молодцы, отдали все на поле. Вернулись игроки, и мы стали еще более конкурентоспособны. Ризван [Уциев] был лидером, капитаном, а Бериша вышел, помог решить исход матча. Сильны были сегодня командой.

Ребята знают, что сегодня праздник (окончание Рамадана – прим. Sports.ru), месяц люди терпели, и этот праздник – праздник для них. Закончилась серия поражений от ЦСКА, закончились ненужные разговоры.

Нам по силам изменить отношение болельщиков к нам, нас и так любят, но хотелось бы, чтобы был восторг, как сегодня.

Ошибки все равно были, в перерыве серьезно поговорили с командой, потому что пиетет перед большими командами присутствует.

То, что они не били по воротам в первом тайме, мы немного подправили. Во втором тайме и голы пошли, хотя некоторые не засчитали. Работы непочатый край, – сказал главный тренер .