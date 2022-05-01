Выстрел Уткина, героизм Акинфеева, гол Бериши: смотрите видео матча «Ахмат» – ЦСКА

Смотрите видео голов и моментов матча «Ахмат» – ЦСКА.

Московский клуб проиграл в Грозном со счетом 0:2 в 27-м туре .

Начался матч со спорного эпизода – Артем Тимофеев упал в штрафной после взаимодействия с . Однако судья Виталий Мешков и его помощники на ВАР решили не назначать пенальти.

Основные события развернулись уже во втором тайме. Сразу после перерыва хавбек хозяев Даниил Уткин ударом из-за штрафной застал врасплох опытного вратаря армейцев – 1:0 на 46-й минуте.

На 69-й минуте удвоил счет – Мохамед Конате в эффектном прыжке замкнул прострел партнера, однако судьи это взятие ворот отменили. Тимофеев маячил перед Акинфеевым и мешал ему, находясь в офсайде в момент красивейшего удара Конате. Счет 1:0 вернулся на табло.

На исходе 90 минут игры Акинфеев ценой повреждения спас ЦСКА от гола – он вышел из ворот навстречу Конате, но нападающий ткнул по мячу раньше, а затем врезался в Игоря. Вратарю гостей было очень больно, но после помощи врачей он вернулся в игру.

И все же «Ахмат» поставил эффектную точку в Грозном. На 97-й минуте все тот же Конате поборолся на чужой половине, затем мяч достался Уткину, который мастерски сыграл в касание и вывел Бернарда Беришу один на один с Акинфеевым. Игрок «Ахмата» точно покатил в дальний угол – 2:0 в пользу хозяев!