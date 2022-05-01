Березуцкий про 0:2 от «Ахмата»: «ЦСКА играл плохо, рассчитывать на большее не мог и закономерно проиграл»

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Алексей Березуцкий остался недоволен игрой ЦСКА в матче с «Ахматом» (0:2).

– Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой. 

– Что не получалось в атаке? И о чем говорили в перерыве, и удалось ли хоть что-то реализовать во втором тайме?

– Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.

– Как вы видели момент с голом?

– Надо смотреть повтор, сейчас ничего сказать не могу, – сказал главный тренер армейцев.

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