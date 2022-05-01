Ваноли о составе на «Крылья»: «У меня нет магического шара. «Спартак» побеждал, играя хорошо и не очень»

ответил на вопрос о составе «Спартака» на игру с «Крыльями Советов» (2:1).

– Можно ли сказать, что вы не угадали с составом?

– Всегда легко говорить после того, как что-то случилось. У меня нет магического шара. Дело здесь вовсе не в тактике. Мы побеждали, играя хорошо и не очень. Мы всегда ждем, чтобы что-то случилось, чтобы отреагировать на это.

Сегодня ребята показали, на что они способны, я благодарен им. Благодарен Промесу, он был не в лучшем состоянии, провел на поле все 90 минут, хотя мы этого не планировали. Благодарен Жиго и Джикии за то, что уверенно провели матч, в самом начале получив желтые карточки, – сказал тренер .