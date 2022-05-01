Беглов поздравил «Зенит» с 4-м титулом РПЛ подряд: «Огромная заслуга Семака. Желаю новых побед во славу российского спорта»

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

Вчера сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура и досрочно стали чемпионами России.

«Четвертый сезон подряд «Зениту» нет равных в российской Премьер-лиге. Вы вновь подарили нашему городу яркий спортивный праздник.

Ваш успех – огромная заслуга главного тренера команды Сергея Богдановича Семака. Желаю вам новых побед во славу российского спорта», – сказано в сообщении Александра Беглова.

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула

«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14

Семак в 10-й раз стал чемпионом: 5 раз как игрок, 1 – помощником, 4 – как главный