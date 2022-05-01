Семак о 4 титулах с «Зенитом»: «После первого чемпионства друзья говорили: «Надо бежать отсюда, второй раз не выиграешь»

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Сергей Семак прокомментировал очередное чемпионство «Зенита» в РПЛ.

Главный тренер сине-бело-голубых сравнил 4 титула клуба с доминированием «Спартака» в 90-х.

«Тот «Спартак» был на голову сильнее всех конкурентов по игре. Насчет состава судить не могу, но игроки были очень хорошего уровня. Игра команды выделялась.

Что касается нынешнего «Зенита», то сложности тоже есть, но они другие. Состав меняется, в каких-то линиях не хватает качества. Иногда стараемся играть проще, менять схемы.

После первого чемпионства друзья говорили: «Надо бежать отсюда, второй раз не выиграешь». После второго года – то же самое. Но мы продолжаем играть, много забиваем, что достаточно непросто», — сказал Семак.

Семак в 10-й раз стал чемпионом: 5 раз как игрок, 1 – помощником, 4 – как главный

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