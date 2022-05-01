Семак о 4 титулах с «Зенитом»: «После первого чемпионства друзья говорили: «Надо бежать отсюда, второй раз не выиграешь»

прокомментировал очередное чемпионство «Зенита» в .

Главный тренер сине-бело-голубых сравнил 4 титула клуба с доминированием «Спартака» в 90-х.

«Тот «Спартак» был на голову сильнее всех конкурентов по игре. Насчет состава судить не могу, но игроки были очень хорошего уровня. Игра команды выделялась.

Что касается нынешнего , то сложности тоже есть, но они другие. Состав меняется, в каких-то линиях не хватает качества. Иногда стараемся играть проще, менять схемы.

После первого чемпионства друзья говорили: «Надо бежать отсюда, второй раз не выиграешь». После второго года – то же самое. Но мы продолжаем играть, много забиваем, что достаточно непросто», — сказал Семак.

Семак в 10-й раз стал чемпионом: 5 раз как игрок, 1 – помощником, 4 – как главный