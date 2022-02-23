Семак о возможном отстранении России от еврокубков: «Спорт втягивают в политику. Нельзя лишать спортсменов работы из-за принципов и убеждений»

считает несправедливым возможное отстранение российских клубов от еврокубков.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА, а отдельные депутаты Европарламента призвали УЕФА разорвать контракты с «Газпромом» и забрать у России финал .

– Нет ли у вас опасений, что российские клубы могут отстранить от еврокубков? Западные медиа муссируют эту тему.

– К сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику, хотя справедливые лозунги о том, что спорт должен быть вне политики, конечно, первостепенны.

Мы занимаемся своим делом, из-за каких-то принципов и убеждений нельзя лишать спортсменов работы, которую они делают.

Мы попытаемся делать то, что мы делаем, независимо ни от чего. Что будет в мире геополитики, политики – мы, к сожалению, не знаем, повлиять на это не можем, – передает слова главного тренера корреспондент Александр Дорский.