Семак о возможном отстранении России от еврокубков: «Спорт втягивают в политику. Нельзя лишать спортсменов работы из-за принципов и убеждений»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Sports.ru Политика Футбол

Сергей Семак считает несправедливым возможное отстранение российских клубов от еврокубков.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА, а отдельные депутаты Европарламента призвали УЕФА разорвать контракты с «Газпромом» и забрать у России финал Лиги чемпионов.

– Нет ли у вас опасений, что российские клубы могут отстранить от еврокубков? Западные медиа муссируют эту тему.

– К сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику, хотя справедливые лозунги о том, что спорт должен быть вне политики, конечно, первостепенны.

Мы занимаемся своим делом, из-за каких-то принципов и убеждений нельзя лишать спортсменов работы, которую они делают.

Мы попытаемся делать то, что мы делаем, независимо ни от чего. Что будет в мире геополитики, политики – мы, к сожалению, не знаем, повлиять на это не можем, – передает слова главного тренера «Зенита» корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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