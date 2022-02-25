Сергей Семак: «Нет ничего важнее жизни людей. У меня родители на Украине, много родственников – все волнуются, судьбы переплетены»

Сергей Семак поделился мыслями по поводу ситуации на Украине.
Главный тренер «Зенита» высказался об этом после матча Лиги Европы против «Бетиса» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Почему не играл Ярослав Ракицкий?
– Первую игру он провел ниже своего уровня. По тренировкам – ему нужно набирать игровую практику, форму.
Вопрос по состоянию – не только по Ярославу. У меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых живут там. Наши бразильцы переписываются с бразильцами «Шахтера».
Естественно, все волнуются, тут даже обсуждать нечего. Но ребята сегодня вышли и сделали все что могли.
– Что испытали, когда увидели новости? Что изменилось для вас сегодня?
– Конечно, все следят за последними событиями. Судьбы тесно переплетены.
Конечно, это мешает, отвлекает. Но в глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол – важная часть нашей жизни, но не самая важная, – сказал Семак.
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