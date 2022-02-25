Сергей Семак: «Нет ничего важнее жизни людей. У меня родители на Украине, много родственников – все волнуются, судьбы переплетены»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Бетис Лига Европы УЕФА Ярослав Ракицкий Политика Футбол

Сергей Семак поделился мыслями по поводу ситуации на Украине.

Главный тренер «Зенита» высказался об этом после матча Лиги Европы против «Бетиса» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему не играл Ярослав Ракицкий?

– Первую игру он провел ниже своего уровня. По тренировкам – ему нужно набирать игровую практику, форму.

Вопрос по состоянию – не только по Ярославу. У меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых живут там. Наши бразильцы переписываются с бразильцами «Шахтера».

Естественно, все волнуются, тут даже обсуждать нечего. Но ребята сегодня вышли и сделали все что могли.

– Что испытали, когда увидели новости? Что изменилось для вас сегодня?

– Конечно, все следят за последними событиями. Судьбы тесно переплетены.

Конечно, это мешает, отвлекает. Но в глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол – важная часть нашей жизни, но не самая важная, – сказал Семак.

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