Сергей Семак: «Нет ничего важнее жизни людей. У меня родители на Украине, много родственников – все волнуются, судьбы переплетены»

поделился мыслями по поводу ситуации на Украине.

Главный тренер высказался об этом после матча против «Бетиса» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему не играл Ярослав Ракицкий?

– Первую игру он провел ниже своего уровня. По тренировкам – ему нужно набирать игровую практику, форму.

Вопрос по состоянию – не только по Ярославу. У меня родители живут на Украине, много родственников и знакомых живут там. Наши бразильцы переписываются с бразильцами «Шахтера».

Естественно, все волнуются, тут даже обсуждать нечего. Но ребята сегодня вышли и сделали все что могли.

– Что испытали, когда увидели новости? Что изменилось для вас сегодня?

– Конечно, все следят за последними событиями. Судьбы тесно переплетены.

Конечно, это мешает, отвлекает. Но в глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол – важная часть нашей жизни, но не самая важная, – сказал Семак.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.