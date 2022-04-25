Тен Хаг получит на трансферы 100-150 млн фунтов. «МЮ» готов продать Джонса, Теллеса, Марсьяля, в Де Хеа тренер тоже не уверен

Новый главный тренер Эрик тен Хаг получит возможность усилить состав.

Как информирует ESPN, нидерландский специалист получит на трансферы от 100 до 150 млн фунтов, дополнительные средства будут выделены в случае продажи футболистов.

Манкунианцы готовы выслушать предложения по защитникам Эрику Байи, Филу Джонсу, Алексу Теллесу, Аарону Уан-Биссаке, форварду Антони Марсьялю.

Отмечается, что в качестве свободных агентов команду, вероятно, покинут полузащитники Неманя Матич, , , Хуан Мата, нападающий .

Вратарь Дин Хендерсон сам хотел бы уйти, но «МЮ» предпочел бы отдать его на сезон в аренду.

Также тен Хаг сомневается в том, что его игровой системе подходит голкипер , однако сейчас есть более срочные задачи на трансферном рынке.

Среди приоритетных задач «МЮ» – приобретение форварда и как минимум одного хавбека.