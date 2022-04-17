Директор «Аякса» о тен Хаге: «Мы сделали все, чтобы его удержать. Новый контракт, больше денег. Надеемся, Эрик останется»

Технический директор Джерри Хамстра сообщил о желании сохранить Эрика тен Хага.

Сообщалось, что главный тренер амстердамцев летом может перейти в .

«Я буду очень краток. Мы сделали все для того, чтобы удержать его. Новый контракт? Предложили. Больше денег? Предложили. Мы сделали все необходимое, не буду вдаваться в подробности.

Эрик сам способен принять решение о своем будущем. Он достаточно взрослый и мудрый для этого.

У нас два сценария. Мы очень надеемся, что он останется. Логично, что к нему есть интерес.

Если он не останется, мы должны быть готовы ко второму сценарию», – сказал Хамстра.