Семак о титуле «Зенита»: «Гора с плеч. Каждое чемпионство по-своему прекрасно. Все молодцы, заслужили»

Главный тренер высказался о победе клуба в .

Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Локомотив» в 27-м туре РПЛ (3:1) и досрочно гарантировала себе чемпионство.

«Прекрасные эмоции, очень приятно, гора с плеч. Каждое чемпионство по-своему прекрасно, это то, к чему привыкнуть очень сложно. Ребята молодцы, поздравляю город, болельщиков, команду с хорошей победой. Все мы рады.

Приятно, что получилось сделать это на домашней арене, но чемпионство есть чемпионство и неважно, в каком городе оно заработано. Всегда приятнее побеждать при своих болельщиках, чтобы и они порадовались с нами. Это праздник и для нас, и для болельщиков.

Очень хороший и целостный сезон с хорошим качеством игры. Сезоны были сложные, тогда коронавирус, сейчас другие сложности. Начинали с одним составом, но потеряли многих игроков. Все молодцы, заслужили, работали. У всех есть сложности, но мы здесь для того, чтобы с ними справляться.

Думаю, когда третий мяч забили, стали поспокойнее, в первом тайме присутствовала нервозность.

Насколько чемпионство стало спонтанным? Абсолютно спонтанным. Конечно, не ожидали. Мы настраивались взять 6 очков в последних матчах. То, что получилось быстрее – думаю, все этому рады. Самое главное – победить, а насколько и когда – это уже другой вопрос», – сказал Семак.