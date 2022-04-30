Ерохин о титуле «Зенита»: «Каждый раз круто выигрывать. Спасибо «Уралу», что приблизил момент»

Хавбек «Зенита» поблагодарил «Урал» за помощь с чемпионством в .

В результате победы команды Игоря Шалимова над «Динамо» (3:2) смог стать чемпионом в 27-м туре, обыграв «Локомотив» (3:1).

«Каждый раз круто выигрывать, пока не до конца осознаем, что это чемпионство. Но мы к этому долго шли.

Рады, что так закончили, что такое счастье. Мы рассчитывали в первую очередь на себя, но одним глазом смотрели на . Спасибо , что он немного приблизил этот момент», – сказал Ерохин в эфире «Матч Премьер».