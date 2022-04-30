Анчелотти о чемпионстве: «Хочу продолжать брать трофеи с «Реалом». Горжусь титулами во всех топ-5 лигах, я неплохо поработал»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе клуба в Ла Лиге

«Много эмоций. Мы выполнили поставленную перед нами задачу.

Сезон был впечатляющим. Я должен поблагодарить игроков за их работу и отношение к делу. Сегодня мы должны праздновать, а не разговаривать. Я хочу отпраздновать.

Титулы во всех топ-5 лигах наполняют меня гордостью. Я могу сказать, что мне нравится то, что я делаю. Это значит, что я неплохо поработал. Я горжусь. Я хочу продолжать выигрывать титулы с мадридским «Реалом». 

Увидимся в среду. Говорю болельщикам: в среду нам будет нужна такая же атмосфера», – сказал Анчелотти. 

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