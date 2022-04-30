Анчелотти выиграл 22-й трофей в карьере тренера

«Реал» выиграл чемпионат Испании под руководством Карло Анчелотти.
62-летний итальянец завоевал 22-й трофей в качестве тренера.
Анчелотти выигрывал Кубок Интертото в 1999 году с «Ювентусом». В качестве тренера «Милана» он побеждал в Серии А (2004), Кубке Италии (2003), Суперкубке Италии (2004), Лиге чемпионов (2003, 2007), Суперкубке УЕФА (2003, 2007) и чемпионате мира среди клубов (2007).
Во главе «Челси» Анчелотти выиграл Суперкубок Англии (2009), Премьер-лигу (2010) и Кубок Англии (2010). С «ПСЖ» тренер взял титул в Лиге 1 (2013).
Возглавляя «Баварию», итальянец выигрывал Суперкубок Германии (2016, 2017) и Бундеслигу (2017). В разные периоды работы в «Реале» Анчелотти выигрывал Кубок Испании (2014), Лигу чемпионов (2014), Суперкубок УЕФА (2014), чемпионат мира среди клубов (2014), Суперкубок Испании (2022) и Ла Лигу (2022).