Анчелотти выиграл 22-й трофей в карьере тренера

«Реал» выиграл чемпионат Испании под руководством Карло Анчелотти.

62-летний итальянец завоевал 22-й трофей в качестве тренера.

Анчелотти выигрывал Кубок Интертото в 1999 году с . В качестве тренера он побеждал в Серии А (2004), Кубке Италии (2003), Суперкубке Италии (2004), Лиге чемпионов (2003, 2007), Суперкубке УЕФА (2003, 2007) и чемпионате мира среди клубов (2007).

Во главе Анчелотти выиграл Суперкубок Англии (2009), Премьер-лигу (2010) и Кубок Англии (2010). С «ПСЖ» тренер взял титул в Лиге 1 (2013).

Возглавляя «Баварию», итальянец выигрывал Суперкубок Германии (2016, 2017) и Бундеслигу (2017). В разные периоды работы в Анчелотти выигрывал Кубок Испании (2014), Лигу чемпионов (2014), Суперкубок УЕФА (2014), чемпионат мира среди клубов (2014), Суперкубок Испании (2022) и (2022).