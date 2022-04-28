Роналд Куман: «Лапорта не поддерживал меня. На публике тренера надо защищать, а он постоянно говорил о сомнениях»

заявил, что президент «Барселоны» не поддерживал его.

«Реальность, в которой находится «Барса», стоит принять. Нужно время, чтобы вернуться. Необходимо мыслить в долгосрочной перспективе и дать ощущение уверенности.

Лапорта поддерживает Хави. У меня не было максимальной поддержки со стороны президента, и я лишь надеюсь, что он извлек урок и сможет поддержать Хави. Это легенда клуба, отличный тренер и прекрасный человек.

[Раньше я молчал о состоянии дел в «Барсе»] Из уважения к клубу. Не очень хорошо, что Хави приходится говорить о таких вещах, хотя мы, тренеры, понимаем, что существует риск, когда что-то идет не так.

Мне не нравилось, что Лапорта постоянно говорил о сомнениях касательно моего будущего. Внутри клуба стоит говорить обо всем четко, но на публике тренера стоит защищать», – сказал Куман.