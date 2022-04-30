Лишь у «Спартака» нет волевых побед в этой РПЛ. «Урал» обыграл «Динамо» 3:2 после 0:1

остался последним клубом без волевых побед в текущем розыгрыше .

За 26 туров красно-белые ни разу не выигрывали, уступая по ходу матча. В лучшем случае им удавалось свести игру к ничьей – как это было с «Динамо» (2:2), «Локомотивом» (1:1), «Уфой» (1:1), «Рубином» (1:1).

Завтра команда встретится с «Крыльями Советов» в 27-м туре чемпионата России.

До сегодняшнего дня волевых побед не было и у , однако команда из Екатеринбурга сумела обыграть «Динамо» (3:2), уступая 0:1 в первом тайме.