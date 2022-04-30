Лишь у «Спартака» нет волевых побед в этой РПЛ. «Урал» обыграл «Динамо» 3:2 после 0:1

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Паоло Ваноли Футбол

«Спартак» остался последним клубом без волевых побед в текущем розыгрыше РПЛ.

За 26 туров красно-белые ни разу не выигрывали, уступая по ходу матча. В лучшем случае им удавалось свести игру к ничьей – как это было с «Динамо» (2:2), «Локомотивом» (1:1), «Уфой» (1:1), «Рубином» (1:1).

Завтра команда Паоло Ваноли встретится с «Крыльями Советов» в 27-м туре чемпионата России.

До сегодняшнего дня волевых побед не было и у «Урала», однако команда из Екатеринбурга сумела обыграть «Динамо» (3:2), уступая 0:1 в первом тайме.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные