Титов о «Спартаке»: «Надо так: взял нового тренера, хоть Гвардиолу, и из аэропорта сразу везешь в музей клуба, чтобы он там хотя бы сутки побыл»

высказался о проблемах «Спартака».

– Главный тренер «Спартака» Ваноли – тоже человек-эмоция. Его эмоции бьют через край. Но команда играет нестабильно. Победы чередуются с поражениями. Что у него буксует?

– Ваноли не буксует, буксует «Спартак». Уже не первый год. В команде постоянно меняется тренерский состав. Каждый год – новый тренер. Новые люди, новые идеи, новые указания. Все всегда упирается в одно и то же.

Я уверен, что и Ваноли сидит и думает: «Ну почему? Вроде все есть – хозяин, деньги, зарплаты вовремя платятся, стадион прекрасный. База. Все есть. Но почему-то всегда проблемы». Какой-то негатив идет. И СМИ, и арбитры… Все ищут какой-то заговор.

Мне кажется, проблема в том, что в «Спартаке» нет преемственности. Ее нет уже давно. Каждый новый тренер строит свой «Спартак». Эта огромная проблема присутствует до сих пор.

Мне кажется, надо так: взял нового тренера, хоть Гвардиолу, и из «Шереметьево» его сразу везти в музей «Спартака» на «Открытие Арене». И чтобы он там хотя бы сутки побыл. Чтобы человек понял, куда он приехал. Чтобы понял, кто создавал это красно-белое чудо. И только после этого его спрашивать: ты готов тут работать? И если он готов, то затем еще устроить ему встречу с ветеранами клуба. Чтобы была преемственность.

Сейчас ни тренеры, ни футболисты просто не понимают, куда они приезжают. Увы, это правда, – сказал бывший полузащитник .