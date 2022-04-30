«Реалу» вручат чемпионский трофей Ла Лиги сегодня, если команда не проиграет «Эспаньолу»

«Реал» может получить чемпионский трофей за победу в Ла Лиге уже сегодня.

Команде тренера достаточно не проиграть в 34-м туре чемпионата Испании, чтобы гарантировать себе титул.

На будет присутствовать глава испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес.

Если завоюет чемпионский титул по итогам сегодняшней игры, Рубиалес вручит команде трофей.

Матч «Реал» – «Эспаньол» начнется в 17:15 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.