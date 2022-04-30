«Реал» может подписать лучшего бомбардира «Эспаньола» де Томаса, если сорвется трансфер Холанда

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«Реал» рассматривает несколько вариантов на случай, если не удастся подписать Эрлинга Холанда.

Мадридский клуб ведет борьбу за нападающего «Боруссии» с «Манчестер Сити».

Если норвежец решит присоединиться к «горожанам», «Реал» может вернуть форварда Рауля де Томаса, выступающего за «Эспаньол».

27-летний игрок является воспитанником «Мадрида». Не сумев пробиться в первую команду, перед сезоном-2019/20 он ушел в «Бенфику», а в начале 2020 года перебрался в «Эспаньол».

Другим возможным вариантом усиления атаки «Реала» является возвращение Борхи Майораля из аренды в «Хетафе».

«Мадрид» в любом случае планирует подписать еще одного нападающего, даже если в команду перейдет Килиан Мбаппе. В планы Карло Анчелотти не входят Лука Йович и Мариано Диас, поэтому клуб ищет еще одного атакующего футболиста для подмены кому-то из тройки Мбаппе – Винисиус – Бензема.

Де Томас в этом сезоне забил 15 голов в 30 матчах Ла Лиги и является лучшим бомбардиром «Эспаньола». Его статистику можно изучить здесь, Майораля – здесь.

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