Бензема, Модрич и Куртуа могут не сыграть с «Эспаньолом» – их хотят поберечь перед «Сити». «Реалу» осталось 1 очко до чемпионства

Ключевые игроки могут пропустить матч с «Эспаньолом» в Ла Лиге.

По данным Marca, тренер Карло Анчелотти может провести серьезную ротацию в матче 34-го тура испанского чемпионата, чтобы не рисковать важнейшими футболистами перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (первый матч – 3:4).

Так, игру с «Эспаньолом» могут пропустить форвард , полузащитник , защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль и Ферлан Менди, а также вратарь Тибо Куртуа.

Напомним, что «Реалу» достаточно сыграть вничью с «Эспаньолом», чтобы гарантировать себе победу в Ла Лиге. Сейчас мадридский клуб лидирует в таблице с 15-очковым отрывом.

Ответная игра между «Реалом» и состоится в следующую среду, 4 мая.

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