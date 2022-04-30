Бэйл из-за жалоб на боли в спине пропустит матч с «Эспаньолом». Анчелотти мог дать ему сыграть

Полузащитник Гарет Бэйл пропустит матч с в Ла Лиге 30 апреля.

Как сообщает Marca, валлиец усердно работал на тренировках, но незадолго до формирования заявки на игру заявил о том, что испытывает болевые ощущения в спине, что стало сюрпризом для тренерского штаба.

Главный тренер был готов предоставить Бэйлу игровое время, если бы тот сам захотел, поскольку намерен поберечь основной состав для ответной игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 5 матчей в , забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.