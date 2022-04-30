Андрей Канчельскис: «Динамо» билось, сражалось, большое им спасибо, но уже давно решено, что «Зенит» – чемпион»

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Андрей Канчельскис не верит, что «Динамо» сможет догнать «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

«Дорогие люди, как вы не понимаете? Уже давно было решено, что «Зенит» – чемпион! Как они добились этого результата – другая история. В любом случае надо отдать должное «Динамо», что они бились, сражались! Большое спасибо им.

Дай бог, чтобы они и дальше продолжали на равных противостоять «Зениту». До последнего тура нужно давать надежду, что кто-то еще может выиграть чемпионат. Это самое главное.

Однако даже если бело-голубые выиграют у «Урала», ничего страшного. «Зенит» тоже победит «Локомотив», – сказал экс-хавбек сборной России.

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