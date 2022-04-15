Колосков о «Зените» в РПЛ: «Доминирования нет. Они проигрывали слабым командам, порой показывали невыразительную игру»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Зенит» не доминирует в .

«О каком доминировании можно говорить, когда у всего лишь на три очка больше, чем у ? Когда команда выигрывает 28 игр из 30, а эти две еще играет вничью — вот это доминирование. Никакого доминирования у «Зенита» в России нет. В этом сезоне они проигрывали слабым командам, порой показывали невыразительную игру.

Петербуржцы сильнее по составу? Здесь могу согласиться. Команда лучше всех сбалансирована, особенно в линии атаки», — сказал Колосков.