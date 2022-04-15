Колосков о «Зените» в РПЛ: «Доминирования нет. Они проигрывали слабым командам, порой показывали невыразительную игру»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Зенит» не доминирует в РПЛ.

«О каком доминировании можно говорить, когда у «Зенита» всего лишь на три очка больше, чем у «Динамо»? Когда команда выигрывает 28 игр из 30, а эти две еще играет вничью — вот это доминирование. Никакого доминирования у «Зенита» в России нет. В этом сезоне они проигрывали слабым командам, порой показывали невыразительную игру.

Петербуржцы сильнее по составу? Здесь могу согласиться. Команда лучше всех сбалансирована, особенно в линии атаки», — сказал Колосков.

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