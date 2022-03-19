Канчельскис про РПЛ: «Зенит» на голову сильнее «Динамо», играет в разы качественней. Титул не упустит»

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Андрей Канчельскис назвал «Зенит» явным фаворитом чемпионата России на фоне «Динамо».

Петербуржцы разгромили «Арсенал» (3:0) в 22-м туре РПЛ и лидируют в таблице.

«Очередная уверенная победа «Зенита». Думаю, что уже всем понятно, что питерцы не упустят чемпионства. Это просто очевидно! Они на голову сильнее «Динамо», играют в разы качественней.

Нужно отдать должное москвичам, они молодцы. В этом сезоне им удалось дать достойный бой «Зениту». Если летом получится усилить состав, может быть, в следующем сезоне смогут быть более серьезным соперником для команды с Невы.

На данный момент питерцам нет равных в чемпионате России», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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