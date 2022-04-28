Фернандиньо о 4:3 с «Реалом»: «Расстроены, что пропустили три гола. В Мадриде «Сити» будет умнее и попробует выиграть»

высказался о победе над «Реалом».

«Горожане» во вторник дома обыграли мадридцев со счетом 4:3 в первом полуфинале .

«Нам было важно добиться положительного результата. Мы расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить, потому что «Реал» – топ-команда, у них топ-игроки, и эта победа даст нам уверенность перед матчем в Мадриде.

Там мы постараемся играть так, как играем, будем держать мяч так долго, насколько сможем, будем стараться создавать моменты и нанести сопернику максимальный урон.

Мы можем и будем немного умнее – постараемся защищаться лучше и не давать «Реалу» шансов. Мы собираемся попробовать выиграть в Мадриде», – сказал 36-летний бразильский хавбек «Ман Сити».

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