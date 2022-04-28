«Реал» выжил. После первых 20 минут мы думали, что он мертв и погребен». Рио Фердинанд о победе «Ман Сити» 4:3

Рио Фердинанд считает, что «Реал» выжил в матче с «Манчестер Сити».
«Сливочные» проиграли «горожанам» в Англии в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:4.
«Я думаю, что испанская пресса так резюмировала итог этого матча: «Реал Мадрид» выбрался живым с «Этихад Стэдиум» и все еще дышит.
После первых 20 минут этой игры мы думали, что «Реал» мертв и погребен. Полагаю, всем виден характер этой команды», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
Первоклассное шоу в Манчестере: после 0:2 «Реал» пошел в хаотичный прессинг – это рождало моменты в обе стороны