«Реал» выжил. После первых 20 минут мы думали, что он мертв и погребен». Рио Фердинанд о победе «Ман Сити» 4:3

считает, что «Реал» выжил в матче с .

«Сливочные» проиграли «горожанам» в Англии в первом полуфинале со счетом 3:4.

«Я думаю, что испанская пресса так резюмировала итог этого матча: выбрался живым с и все еще дышит.

После первых 20 минут этой игры мы думали, что «Реал» мертв и погребен. Полагаю, всем виден характер этой команды», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Первоклассное шоу в Манчестере: после 0:2 «Реал» пошел в хаотичный прессинг – это рождало моменты в обе стороны