Терюшков о критике судейства: «Сделали пацанов для битья. Я бы ввел санкции, хочешь сказать – плати миллион, еще – штраф по прогрессивной шкале»

Роман Терюшков призвал ввести ответственность за выступления против судей .

«Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей. Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России.

Плохая тенденция, когда с каждой игрой становится все больше критики. Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей.

Думаю, после такого эта истерия ушла сама бы собой. Хочешь сказать – пожалуйста, говори и плати, например, один миллион рублей. Хочешь еще – высказывайся во второй раз, третий, пятый, но уже по прогрессивной шкале [штрафов]. Вот в хоккее такого нет, там судья – непререкаемый авторитет. А у нас из судей сделали пацанов для битья, это неправильно.

Стала распространенной тенденция, когда каждый критикует и давит на судью после матча, она ни к чему хорошему не приведет. Я уже предлагал обратную ситуацию, чтобы судьи после матча критиковали игроков за их действия на поле – как попадают по мячу, сколько полезных действий совершают, какую схему тренер выбирает. Вот это будет интересно послушать, судьям будет что сказать в этой равной ситуации», – отметил член наблюдательного совета «Химок».

Угрозы Хачатурянца судьям – пустое шоу, которое показывает слабость системы