Терюшков об РПЛ: «Расширение до 20 команд назрело. При 150 млн человек 16 клубов – минимум»

«Химки» выступили за расширение РПЛ до 20 клубов.

«Мы об этом говорили изначально, пока ничего нового нет. Будем ждать окончания сезона для того, чтобы не было нарушения спортивного принципа, чтобы все доиграли сезон.

Логичный вариант. Расширение лиги до 20 команд давно назрело. Может, стоит делать это поэтапно: сначала 18, потом 20.

В любом случае, нам надо увеличивать число команд. Для страны, в которой живет 150 млн человек, 16 команд – минимум», – сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.