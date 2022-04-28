«Химки» выплатили долги штабу Черевченко

«Химки» урегулировали финансовый спор с тренерским штабом .

По информации , клуб закрыл все долговые обязательства. Ранее сообщалось, что штаб бывшего главного тренера подмосковной команды подал жалобу в РФС, поскольку клуб не выплатил компенсацию при расторжении контрактов.

Черевченко работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года, 25 октября 2021 года он покинул свой пост. 19 ноября объявили о возвращении специалиста, 22 февраля 2022 года он был снова уволен из клуба.