«Химки» выплатили долги штабу Черевченко

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«Химки» урегулировали финансовый спор с тренерским штабом Игоря Черевченко.

По информации «Матч ТВ», клуб закрыл все долговые обязательства. Ранее сообщалось, что штаб бывшего главного тренера подмосковной команды подал жалобу в РФС, поскольку клуб не выплатил компенсацию при расторжении контрактов. 

Черевченко работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года, 25 октября 2021 года он покинул свой пост. 19 ноября «Химки» объявили о возвращении специалиста, 22 февраля 2022 года он был снова уволен из клуба.

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