Василий Уткин: «Прямо не «Спартак», а Настасья Филипповна какая-то. Правда, ее любили всего два человека – купец Рогожин и идиот»

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«Меньше суток прожила надежда болельщиков «Спартака» на то, что вместе со своей супругой все-таки продаст московский клуб.

Непонятно, правда, кому, непонятно, как это могло произойти, но примерно до второй половины дня понедельника надежда жила.

Однако уже во вторник Федун заявил, что «Спартак» – его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст.

Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не «Спартак». Правда, у Настасьи Филипповны было всего два человека, которые ее любили: один – купец Рогожин, другой – идиот», – сказал блогер и журналист.