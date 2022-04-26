заявил, что продолжит спонсировать «Спартак».

«Первое: ни Алекперов (совладелец «Спартака» и бывший президент «Лукойла» – прим. Sports.ru), ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».

Второе: ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен.

Но я много раз говорил, что «Спартак» – это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил.

А остальное – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря – не дождетесь», – заявил владелец .