Леонид Федун: «Спартак» – моя любовь и страсть. Буду делать все, чтобы клуб жил. Остальное – слухи, распускаемые врагами»

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Леонид Федун заявил, что продолжит спонсировать «Спартак».

«Первое: ни Алекперов (совладелец «Спартака» и бывший президент «Лукойла» – прим. Sports.ru), ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24».

Второе: ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен. 

Но я много раз говорил, что «Спартак» – это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил.

А остальное  – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря  – не дождетесь», – заявил владелец «Спартака».

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