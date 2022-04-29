Рангник о задачах консультанта в «МЮ»: «Трансферы – это самое важное. И определение самых талантливых футболистов в академии»

назвал свои задачи как консультанта .

Немец будет главным тренером команды до конца сезона , после чего перейдет на должность консультанта с занятостью 6 дней в месяц. При этом он будет тренировать сборную Австрии.

«Самое важное – это трансферы. Важно, чтобы мы привлекали лучших футболистов.

Речь идет не только о том, чтобы найти этих игроков, но и встретиться с ними и убедить их присоединиться к нашему клубу, даже если мы не будем играть в Лиге чемпионов.

Это то, что я считаю самым важным. Также в моих обязанностях будет определение самых талантливых футболистов в академии», – сказал Рангник.