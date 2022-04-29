Рангник о задачах консультанта в «МЮ»: «Трансферы – это самое важное. И определение самых талантливых футболистов в академии»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник назвал свои задачи как консультанта «Манчестер Юнайтед».

Немец будет главным тренером команды до конца сезона АПЛ, после чего перейдет на должность консультанта с занятостью 6 дней в месяц. При этом он будет тренировать сборную Австрии.

«Самое важное – это трансферы. Важно, чтобы мы привлекали лучших футболистов.

Речь идет не только о том, чтобы найти этих игроков, но и встретиться с ними и убедить их присоединиться к нашему клубу, даже если мы не будем играть в Лиге чемпионов.

Это то, что я считаю самым важным. Также в моих обязанностях будет определение самых талантливых футболистов в академии», – сказал Рангник.

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