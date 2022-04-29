Дмитрий Булыкин: «Против «Зенита» почти все в России выставляют «автобус». В Европе играют в более открытый футбол»

понимает мнения о скучной игре .

– Ну что, «Зенит» – чемпион?

– Сегодня так говорить нельзя, по крайней мере пока у «Динамо» сохраняются математические шансы на золото. В то же время не представляю, что может помешать «Зениту» в одном из ближайших матчей оформить очередное чемпионство.

Главное, все по делу. Команда Сергея Семака ровно прошла по дистанции. Преследователи выдержать этот темп не смогли. А жаль. Мне-то хотелось, чтобы интрига жила до последнего тура.

– Вы понимаете тех, кто твердит, что «Зенит» играет скучно?

– Да, конечно. Это особенно бросается в глаза, когда переключаешься с на какой-нибудь европейский чемпионат. Хотя бы голландский – об Англии, Испании, Германии уже не говорю. Скорости совершенно другие!

Но тут еще в чем проблема? В России почти все соперники выставляют против «Зенита» такой «автобус», что даже пятерке бразильцев во главе с Клаудиньо и Малкомом вскрыть его очень тяжело.

В Европе играют в более открытый футбол. Вот когда «Зениту» противостоят команды, которые не отгружают по десять человек к своей штрафной, получаются классные матчи, – сказал бывший нападающий сборной России.