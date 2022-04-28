Широков о «Зените»: «Жаль, что у нас нет традиции чемпионского коридора – на «Открытие Арене» он мог бы быть»

высказался о том, что для «Зенита» не организуют чемпионский коридор.

«Жаль, что у нас нет традиции чемпионского коридора – в 29-м туре на «Открытие Арене» он мог бы быть. И человек, прибывший в , мог бы узнать, что это за команда – мог бы даже выйти поаплодировать.

В Краснодаре же после первого тайма, когда повел 2:0, расслабился. И если бы при счете 2:1 забил гол Сорокин, не думаю, что Питер довел бы дело до победы. Причем «Зенит» проводит такой матч не в первый раз – ведет в счете, потом расслабляется, но доводит до победы», – сказал бывший полузащитник сборной России.