Томаш Кушчак: «Не хочу, чтобы «МЮ» пропускал 9 голов за 2 матча с «Ливерпулем». Состав, кроме вратарей, вызывает вопросы, на Роналду в 37 нельзя взваливать такую ответственность»

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Томаш Кушчак предлагает радикально изменить состав команды.
«Ситуация разочаровывающая. Мы позвали нового тренера, он пытался изменить положение вещей в команде, но давайте честно: эта команда выступает ниже своих возможностей, пора поменять состав.
У нас было много тренеров, теперь пора заняться футболистами. Если «МЮ» хочет вернуться на победный путь, нужна свежая кровь.
Я ожидаю больших перемен. Хочу, чтобы любимый клуб играл на должном уровне, а не пропускал 9 голов за 2 матча с «Ливерпулем». Это шокирующая ситуация.
Вопросы вызывает каждая позиция, кроме вратарской. Де Хеа и Хендерсон очень хороши, они единственные, кому ничего не угрожает. По всем остальным есть вопросы.
Роналду играет хорошо, но он становится все старше, и в 37 лет нельзя взваливать на него такую ответственность.
Если говорить в целом, каждая часть состава требует изменений», – сказал голкипер.