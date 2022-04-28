Томаш Кушчак: «Не хочу, чтобы «МЮ» пропускал 9 голов за 2 матча с «Ливерпулем». Состав, кроме вратарей, вызывает вопросы, на Роналду в 37 нельзя взваливать такую ответственность»

Экс-вратарь предлагает радикально изменить состав команды.

«Ситуация разочаровывающая. Мы позвали нового тренера, он пытался изменить положение вещей в команде, но давайте честно: эта команда выступает ниже своих возможностей, пора поменять состав.

У нас было много тренеров, теперь пора заняться футболистами. Если «МЮ» хочет вернуться на победный путь, нужна свежая кровь.

Я ожидаю больших перемен. Хочу, чтобы любимый клуб играл на должном уровне, а не пропускал 9 голов за 2 матча с «Ливерпулем». Это шокирующая ситуация.

Вопросы вызывает каждая позиция, кроме вратарской. и Хендерсон очень хороши, они единственные, кому ничего не угрожает. По всем остальным есть вопросы.

Роналду играет хорошо, но он становится все старше, и в 37 лет нельзя взваливать на него такую ответственность.

Если говорить в целом, каждая часть состава требует изменений», – сказал голкипер.