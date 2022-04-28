«МЮ» оштрафован УЕФА на 10 000 евро. В Симеоне на «Олд Траффорд» бросали различные предметы после победы «Атлетико»

понес наказание за поведение своих болельщиков на матче .

В конце ответной четвертьфинальной игры ЛЧ с (0:1) некоторые посетители «Олд Траффорд» начали швырять в главного тренера мадридцев различные предметы. Аргентинец бегом отправился в подтрибунное помещение.

УЕФА оштрафовал «МЮ» на 10 тысяч евро.

Также Союз европейских футбольных ассоциаций применил экономические санкции по отношению к «Ливерпулю». Мерсисайдцы должны будут выплатить те же 10 тысяч евро за то, что по их вине с задержкой начался матч ЛЧ с «Бенфикой» (3:1) в Лиссабоне. Главный тренер получил от УЕФА предупреждение.