«МЮ» оштрафован УЕФА на 10 000 евро. В Симеоне на «Олд Траффорд» бросали различные предметы после победы «Атлетико»

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«Манчестер Юнайтед» понес наказание за поведение своих болельщиков на матче Лиги чемпионов.

В конце ответной четвертьфинальной игры ЛЧ с «Атлетико» (0:1) некоторые посетители «Олд Траффорд» начали швырять в главного тренера мадридцев Диего Симеоне различные предметы. Аргентинец бегом отправился в подтрибунное помещение.

УЕФА оштрафовал «МЮ» на 10 тысяч евро.

Также Союз европейских футбольных ассоциаций применил экономические санкции по отношению к «Ливерпулю». Мерсисайдцы должны будут выплатить те же 10 тысяч евро за то, что по их вине с задержкой начался матч ЛЧ с «Бенфикой» (3:1) в Лиссабоне. Главный тренер Юрген Клопп получил от УЕФА предупреждение.

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