Акмурзин об игре против Рондона в 14 лет: «Как пробьет мне в грудь со всей силы с 4 метров! На отпечатке мяча даже значок Adidas остался виден»

Бывший вратарь рассказал об ударе от .

«Впервые с основой «Рубина» потренировался в 14 лет – получилось спонтанно и случайно. Мы вышли вечером с ребятами побить по воротам, а у основы в то же время была тренировка. И там то ли пауза на матчи сборных, то ли еще что-то, на двусторонку не хватало вратаря. Тренеры говорят: «Так, иди сюда». И дают мне инструкции: «В подкаты не идти, быть аккуратным, главное – никого не травмировать».

Играем, Рондон выходит один на один со мной. И, видимо, решил молодому показать, куда я попал. Как с четырех метров пробьет мне в грудь со всей силы! Я отбил, встаю, вроде все нормально.

Потом прихожу на базу к своим, меня спрашивают, как поиграл с основой. Я говорю: «Да вообще кайф, натуральное поле, мяч по-другому скачет, игроки быстрее и сильнее, хотя такие же люди».

Дальше майку снимаю, а у меня на груди огромный отпечаток мяча. Не поверите, даже значок Adidas был виден!» – сказал Акмурзин в интервью Sports.ru.

«Меня в 14 лет в упор расстрелял Рондон. На груди остался отпечаток adidas от мяча». Вратарь «Спартака», которого учили в «Барселоне»