Вратарь «Спартака» Акмурзин о тренировках в «Барселоне»: «Когда отвечал местным, откуда я, реакция часто была такая: «Ого! Россия? А где она?»

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Вратарь «Спартака» рассказал о тренировках в «Барселоне».

«Больше всего поразило, что весь клуб реально живет футболом. Повара, обслуживающий персонал, все знают игроков юношеских команд, интересуются их делами. Для сотрудников «Барселоны» футбол – смысл жизни.

Мы тренировались рядом с основной командой, они были буквально через поле. Видел Хави, Роналдиньо, Вальдеса и всех-всех-всех.

У них еще у каждого номер машины соответствовал тому, что на спине. Смешно было, как игроков снимали папарацци из-за кустов. Вот прямо как в кино показывают: сидит человек в кустах, вылез, сфотографировал кого-то нужного и спрятался обратно.

Меня местные ребята спрашивали, откуда я. Когда отвечал, что из России, реакция часто была такая: «Ого! Россия? Слушай, а где она вообще находится?» – сказал Тимур Акмурзин в интервью Sports.ru.

«Меня в 14 лет в упор расстрелял Рондон. На груди остался отпечаток adidas от мяча». Вратарь «Спартака», которого учили в «Барселоне»

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