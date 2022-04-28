«Когда надеваешь футболку «Спартака», чувствуешь особую энергию, она придает сил». Вратарь Акмурзин о форме красно-белых

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Вратарь «Спартака» рассказал, что форма клуба придает футболистам сил.

«Возможно, прозвучит забавно, но когда надеваешь футболку «Спартака», чувствуешь особую энергию. Она придает тебе сил.

Помню, надел форму, посмотрел в зеркало и подумал: «Невероятно, я в «Спартаке». Теперь надо двигаться, работать и стремиться в основу».

К сожалению, сыграть за главную команду пока не получилось, но я верю, что это реально. Кононов подключал меня к тренировкам, Тедеско брал на сборы, сейчас тоже попадаю в заявку.

Тедеско однажды поздравил меня с днем рождения, что было вообще неожиданно. Сижу, вдруг приходит сообщение: «Это Доменико, с днем рождения, все дела». Тедеско вообще мог поболтать с кем угодно, к любому дублеру подойти и спросить, как дела, как семья», – сказал Тимур Акмурзин в интервью Sports.ru.

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