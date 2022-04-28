Вратарь «Спартака» Акмурзин: «Считается, что я попал в клуб, так как был клиентом Цорна. Это не так»

Вратарь «Спартака» опроверг, что попал в клуб из-за связи с Томасом Цорном.

«Мне хотелось бы кое-что прояснить относительно и его агентства. Почему-то считается, что я был его клиентом, поэтому и попал в «Спартак». На самом деле все вообще не так.

За два тура до конца чемпионата я играл за молодежку «Уфы» против «Спартака». После матча ко мне подошли селекционеры и сказали: «Понравилась твоя игра, не хотел бы летом поехать на сборы со «Спартаком-2»? Я говорю: «О, классно, как раз с клубом дальше непонятно».

Договорились, что они позвонят мне. Я думал, будет как обычно: позвоним-позвоним, а потом ничего не произойдет. Тем более еще и травму получил. Но на удивление получилось иначе.

Что касается Цорна, то здесь какая история. Когда я еще был в «Рубине», ко мне в Австрии на сборах подошел иностранный агент, предложил сотрудничать. Говорил, что может в Серию Б устроить. Он причем даже не агентский договор предложил, а попроще – чтобы просто представлять мои интересы, предлагать меня другим клубам. Скажем так, у него было разрешение на ведение переговоров.

А этот агент то ли до нашей встречи, то ли уже после устроился в агентство Цорна скаутом. Поэтому формально, может, какое-то отношение к агентству Томаса имел, но на самом деле связи толком никакой нет. Увидел его только, когда контракт со «Спартаком-2» подписывал», – сказал в интервью .ru.

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