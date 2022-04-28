«Локомотив» может притормозить «Зенит» и внести интригу». Булыкин о матче в Санкт-Петербурге

Бывший форвард Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».
«Думаю, «Зенит» – однозначный фаворит предстоящего матча с «Локомотивом». «Зенит» идет к чемпионству. Дерби двух столиц – это интересно.
«Локомотив» может дать бой и притормозить «Зенит». Они могут хорошо сыграть против чемпиона и внести небольшую интригу.
У «Локомотива» есть свои задачи, они хотят выступить как можно лучше. Три очка, безусловно, им нужны, но это будет очень тяжело сделать против «Зенита». За это мы и любим футбол – за его непредсказуемость», – сказал Булыкин.
Игра 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в Санкт-Петербурге 30 апреля.