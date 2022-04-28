«Зенит» сможет заполнить «Газпром Арену» на 100% в играх с «Локомотивом» и «Химками»

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«Зениту» разрешились заполнять стадион на 100%.

«Газпром Арена» сможет быть заполнена на 100 процентов на заключительных матчах сезона!

«Зенит» получил разрешение на максимальную заполняемость стадиона в рамках матчей Тинькофф РПЛ против «Локомотива» и «Химок».

Ближайшая домашняя игра пройдет уже в субботу – сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом». Минимальная стоимость билета – 700 рублей.

Заключительный домашний матч сезона – против подмосковных «Химок» – состоится 7 мая. Попасть на матч с «Химками» можно минимум за 400 рублей.

Билеты на «Газпром Арену» доступны круглосуточно и без выходных», – говорится в заявлении клуба.

Вместимость «Газпром Арены» – до 68 000 человек.

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