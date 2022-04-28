Сергей Семак: «Локомотив» – главный соперник «Зенита» последних четырех лет»

назвал «Локомотив» главным соперником «Зенита» последних лет.

– Матч с «Локомотивом» может стать для команды определяющим в этом сезоне. Много об этом говорят и пишут. Сложнее ли вам готовиться к матчу в такой обстановке или создается вакуум в команде и на рассуждения не обращаете внимания? Как работа происходит в такой ситуации?

– Таких важных и ключевых матчей на протяжении весенней части чемпионата было достаточно много, каждая игра была решающей по-своему.

Следующая игра – с «Локомотивом» – тоже будет определяющей. Как заметил Нуралы [Алип], больше отталкиваемся от своей игры, ее качества, пытаемся победить в каждом матче. Идем от игры к игре, задача номер один – хорошо подготовиться и хорошо сыграть против «Локомотива».

– В матче с «Краснодаром» получил повреждение икроножной мышцы, но в послематчевом интервью заявил, что не чувствует какой-то боли и, по идее, готов сыграть. Что можете сказать о его готовности к игре с ? Как можете оценить его вклад в игру с момента перехода? В чем его преимущества и в чем ему стоит еще прибавить?

– Что касается предстоящего матча, он готов сыграть, на сегодняшний день никаких проблем нет.

Что касается его игры, то старается, помогает клубу, забил и против «Рубина», и против «Краснодара». Это очень важные голы, которые помогли команде. Думаю, что он осваивается и может играть еще лучше, хотя и на сегодняшний день смотрится очень неплохо.

– Ваше мнение о сопернике? В чем их сильные стороны?

– «Локомотив» – достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник последних лет, если брать последние четыре года. Практически во всех турнирах сталкиваемся постоянно.

Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых. И те игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально – Изидор, Керк, Кухта, который пропустит матч. И те игроки, которые были – Жемалетдинов, Баринов. Очень хорошие футболисты по качеству работы с мячом и очень сильные в быстрых атаках.

Нам придется подумать и поломать голову над тем, как правильно сыграть против «Локомотива». Достаточно удачные и хорошие по качеству матчи и против ЦСКА, и против «Спартака». Нам предстоит очень серьезный соперник.

– В последнее время много говорят о проблеме российских центральных защитников. Геннадий Сергеевич Орлов вчера высказался, что у Алипа и Чистякова нет первого паса. Считаете ли вы это проблемой? Можно ли в этом возрасте поправить эту ситуацию?

– Каждый футболист должен играть на своих качествах, и мы выстраиваем нашу игру исходя из индивидуальных возможностей.

Что касается той же передачи, то понятно, что у Димы и Нуралы нет острой тонкой передачи. Но работают. И то, что они делают для развития атаки, вполне достаточно. Защитник в первую очередь должен хорошо обороняться.

Да, защитников немного пока, к сожалению, но ситуация для всех одинаковая. У нас есть сложности, у других клубов есть сложности. Мы здесь и находимся, чтобы работать над трудностями и сложностями, возникающими в процессе сезона и нашей работы, – сказал главный тренер «Зенита».

в субботу дома сыграет с «Локомотивом» в 27-м туре .